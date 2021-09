7e Salon du livre de jardin du domaine d’Orvès domaine d’Orvès, 19 septembre 2021 10:00, La Valette-du-Var.

Journée du patrimoine 2021 domaine d’Orvès. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00

7e Salon du livre de jardin du domaine d’Orvès

À la rencontre de douze auteurs de livres de jardins, plantes, nature, paysage, à l’ombre des platanes devant la bastide ; trois « petites conférences-rencontres », trois « conversations publiques » entre deux auteurs seront proposées au fil de la journée.

Le propos du Salon (qui se tiendra le dimanche seulement, le jardin étant par ailleurs ouvert également le samedi) est de permettre aux auteurs présents et aux visiteurs de se rencontrer et d’échanger librement durant la journée, dans un cadre inspirant où se renouvelle la riche vie artistique et intellectuelle qu’y impulsait il y a cent ans le peintre Pierre Deval, « le maître d’Orvès » (1897-1993), père de Françoise Darlington, l’actuelle propriétaire des lieux. Le jardin est labellisé « Jardin remarquable » depuis 2006.

Seront présents cette année sur les restanques, au pied de la bastide du XVIIe siècle :

Pascal Antigny, transmettre aux générations futures l’extraordinaire mais fragile patrimoine du monde végétal – dont celui de la tomate.

Katia Astafieff, se méfier des belles plantes…

Gilles Clément, prendre conscience du fait que la planète est un petit jardin dont nous dépendons tous

Jean-Pierre Le Dantec, l’art du jardin et du paysage : un art pour la survie de l’humanité.

Catherine Lenne, la (vraie) vie secrète des arbres.

Philippe Loison, le jardin comme une expression culturelle et artistique, née d’une rencontre passionnée entre la diversité végétale et l’imaginaire des jardiniers.

Véronique Mure, à la recherche des liens visibles et invisibles entre les plantes – et entre elles et nous.

Marc Nucera, du tailleur d’arbres au sculpteur en arbre. (Présent seulement de 14 heures à 18 heures.)

Jacques Tassin, les arbres au plus près de ce qu’ils sont et de ce que nous sommes.

Aurélie Thérond, du jardin au potager, du potager à la cuisine.

Valéry Tsimba, la permaculture comme source d’inspiration pour créer un merveilleux balcon nourricier.

Jean Vassort, les jardins révélateurs des sociétés qui les conçoivent et les cultivent

Vous trouverez sur le site d’Orvès, dans le programme complet, une brève présentation de chacun, ainsi qu’un texte de Michel Racine donnant idée de l’esprit très particulier du lieu.

La Société française d’acclimatation, ainsi que le relieur d’art Alain Taral, avec ses reliures en bois, seront également présents.

Au fil de la journée :

PETITES CONFÉRENCES-RENCONTRES

10 h 30 : Katia Astafieff : « Histoires de plantes qui piquent, qui brûlent et qui tuent ».

15 h 30 : Jean Vassort : « Une composante majeure et permanente du jardin : l’eau, source de vie ».

16 h 45 : Jean-Pierre Le Dantec : « L’invention de la notion de paysage en occident ».

CONVERSATIONS PUBLIQUES

11 h 45 : Échanges entre Gilles Clément (Notre-Dame-des-Plantes) et Véronique Mure (Évasion botanique) :

« Deux livres, deux auteurs, deux manières de mettre le vivant en récit : fiction ou photos, comment et pourquoi parler autrement de notre rapport aux plantes ? »

13 heures : Échanges entre Pascal Antigny (Guide des tomates) et Valéry Tsimba (Mon balcon nourricier) :

« Jardiniers des villes, jardiniers des campagnes, comment œuvrer pour protéger la biodiversité cultivée ?»

14 h 15 : Échanges entre Catherine Lenne (Dans la peau d’un arbre) et Jacques Tassin (Je crois aux arbres) :

« Comment envisager l’arbre sans verser dans l’anthropomorphisme ? »

La librairie des Jardiniers du domaine du Rayol tiendra également un stand.

Des visites guidées du jardin seront proposées – jardin qui bien sûr pourra aussi être visité librement. L’atelier de Pierre Deval sera ouvert.

Un buffet permanent (salé, sucré et boissons) sera proposé

Entrée libre de 10 heures à 18 heures

Domaine d’Orvès, 71 avenue de la Libération,

83160 La Valette-du-Var

Contact : association des Amis du domaine d’Orvès, lesamisdorves@gmail.com

Solange (Journées) : 06 78 55 41 73 ; Claire (Salon du livre) : 06 18 19 38 49

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre



domaine d’Orvès Domaine d’Orvès, (D46) Avenue de la Libération 83160 La Valette-du-Var La Valette-du-Var 83220 La Garonne Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 06 18 19 38 49 http://www.domainedorves.fr

Le domaine d’Orvès est librement ouvert à la visite durant les deux Journées du patrimoine ; des visites guidées du jardin seront organisées. Le salon de musique, au rez-de-chaussée de la bastide du XVIIIe siècle, aux murs peints par Pierre Deval, sera exceptionnellement ouvert au public.

Le domaine d’Orvès a été l’un des premiers jardins du Var à être labellisé « Jardin remarquable », en 2006. Il s’étend sur 8 hectares.

Lorsque Pierre Deval, peintre intimiste, acheta cette propriété en 1925, La Valette-du-Var était un village maraîcher particulièrement privilégié, protégé du vent par le mont Coudon culminant à 700 mètres d’altitude, abreuvé par des sources abondantes, producteur surtout de violettes et de fraises. Orvès surplombait le clocher de cette charmante commune. Son eau abondante captée par l’action de deux norias passait par des canalisations ou «goulottes» pour arroser une cressonnière et des champs entiers d’artichauts, de poireaux, voire d’arums.

Depuis 1992, sous l’influence de la fille des propriétaires et de ses enfants, qui ont repris le flambeau, le jardin a évolué avec l’introduction de végétaux du monde entier, tout en respectant son caractère de jardin provençal.

Le jardin clos, tout en restanques, qui entoure la maison se perd progressivement dans la garrigue alentour, mêlant plantes indigènes et plantes originaires d’autres parties du monde, qui surprennent les visiteurs au détour des sentiers.

Outre la présence constante de l’eau sous forme de goulottes, fontaines, fausses sources, étang marécageux, on peut y admirer divers végétaux remarquables (rosiers anciens, nombreuses variétés d’arbousiers et de mimosas, de Daphniphyllum, Puya, Cocculus, Cornus, Grevillea, Magnolia, Phytollaca), qui transforment le jardin et la garrigue en jardin d’essai.

