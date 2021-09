Poissy Domaine des Migneaux Poissy, Yvelines Découverte d’un parc arboré classé de 6 hectares à Poissy Domaine des Migneaux Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Yvelines

Découverte d’un parc arboré classé de 6 hectares à Poissy Domaine des Migneaux, 18 septembre 2021 14:00, Poissy. Journée du patrimoine 2021 Domaine des Migneaux. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte d’un parc arboré classé de 6 hectares à Poissy * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

*

Entrée libre / visité guidée à 15h les deux jours

Domaine des Migneaux 47 rue de Migneaux 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0622497578

La propriété comprend une vaste demeure bourgeoise de la fin du XIXe siècle, et surtout un magnifique parc à l’anglaise de 6 ha, aménagé une première fois aux alentours de 1800, la seconde un siècle plus tard. De nombreuses espèces rares sont offertes au regard du public.

Crédits : Alain Sepulchre Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Poissy, Yvelines Autres Lieu Domaine des Migneaux Adresse 47 rue de Migneaux 78300 Poissy Ville Poissy lieuville Domaine des Migneaux Poissy