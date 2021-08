Souprosse Domaine de Sengresse Landes, Souprosse Découverte du jardin et de l’exposition estivale du Domaine de Sengresse Domaine de Sengresse Souprosse Catégories d’évènement: Landes

Souprosse

Découverte du jardin et de l’exposition estivale du Domaine de Sengresse Domaine de Sengresse, 17 septembre 2021 10:00, Souprosse. Journée du patrimoine 2021 Domaine de Sengresse. Gratuit

17 – 19 septembre Découverte du jardin et de l’exposition estivale du Domaine de Sengresse * À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le domaine, son magnifique jardin et son exposition estivale ! L’endroit est calme, intime, fleuri et vert… Vous entrez sur un domaine d’exception, un parc arboré et fleuri de 3ha où Michèle et Rob vous accueillent avec le sourire. Véritable havre de paix, qui regorge de coins discrets et de grands espaces, la nature est maître à Sengresse ! Ecureuils, chevreuils et oiseaux viendront peut-être à votre rencontre. Dans la grange, un magnifique bâtiment de 1200 m² sur trois étages avec son incroyable charpente, se cache une petite chapelle restaurée qui a été construite en 1860. Arrêtez-y vous pour profiter d’un moment paisible. Egalement, vous trouverez une exposition de peintures d’artistes talentueux dans le Salon d’Exposition avec de nombreuses oeuvres que vous pourrez apprécier pour le plaisir des yeux ou acheter pour ramener chez vous… *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Pour visiter la grange/exposition: jauge de 10 personnes. Masques obligatoire. Gel pour les mains fourni.

Domaine de Sengresse 544 route de Gouts, 40250 Souprosse Souprosse 40250 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1787245.jpg 06 79 07 57 56 Crédits : Sous licence libre Gratuit © Stephen Clement

Détails Catégories d’évènement: Landes, Souprosse Autres Lieu Domaine de Sengresse Adresse 544 route de Gouts, 40250 Souprosse Ville Souprosse lieuville Domaine de Sengresse Souprosse