Assistez aux « Vendanges de l’esprit » en hommage à François Mauriac Domaine de Malagar, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Maixant.

Journée du patrimoine 2021 Domaine de Malagar. Gratuit Handicap moteur 05 57 98 17 17, accueil@malagar.fr, http://malagar.fr

17 et 18 septembre

Assistez aux « Vendanges de l’esprit » en hommage à François Mauriac

Venez à la rencontre annuelle « Les Vendanges de Malagar : Une bouffée d’art ! » et assistez aux débats, lectures, séances de cinéma, musique et danse.

Les Vendanges de Malagar

Sur une idée de Jean Lacouture et d’Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, le Centre François Mauriac de Malagar organise, depuis 1999, une rencontre annuelle, au moment des vendanges, autour d’une question culturelle, littéraire, historique, philosophique ou de société. Symboliquement baptisé Les Vendanges de Malagar, ce moment privilégié a l’ambition de proposer de véritables « Vendanges de l’esprit » en hommage au grand journaliste et intellectuel que fut François Mauriac.

Ces dernières années, journalistes, écrivains, historiens, politiques, médecins ou encore universitaires français ou européens, ont confronté leurs travaux et leurs opinions sur les thèmes suivants :

Mauriac 2020 en 2020

Choisir ou subir ? en 2019

Avoir 20 ans en 2018

Murs, limites et frontières en 2017

Pensez l’événement en 2016

Transmettre en 2015

L’Autre en 2014

Censure Autocensure en 2013

La Grâce en 2012

Le Secret en 2011

La Mémoire en 2010

L’esprit d’équipe en 2009

Les Plaisirs en 2008

Le Rire en 2007

États-Spectacles ou comment les États se mettent en scène en 2006

Morale et Politique, un pari contre Machiavel ? en 2005

De l’aube au crépuscule, les 3 âges de la vie en 2004

Paris-Province en 2003

Montaigne, Montesquieu, Mauriac : Nous et les Autres en 2002

La femme en Occident, hier et aujourd’hui en 2001

Le rôle des intellectuels dans la Nation en 2000

À l’aube du troisième millénaire, permanence et mutations de notre civilisation en 1999.

Armand Abécassis – Olivier Abel – Jean-Pierre Amalric – Michèle André – Frère Anselme – Metin Arditi – Florence Aubenas – Joël Aubert – Robert Badinter – François Bégaudeau – Jean-Luc Barré – Olivier Barrot – Philippe Baudorre – Jean-Pierre de Beaumarchais – Aurélien Bellanger – Lucas Belvaux – Patrice Blacque-Bellair – Évelyne Bloch-Dano – Benjamin Boudou – Pierre Brunel – Philippe Buisson – Cabu – Cami – Hélène Carrère d’Encausse – Jean-Claude Casanova – Christophe Charle – Noëlle Chatelet – Éric Chol – Jérôme Clément – Vincent Cocquebert – Anne-Marie Cocula – Paule Constant – Joël Cornette – Boris Cyrulnik – Jean Daniel – Maurice Daumas – Agnès Jaoui – Régis Debray – Régine Deforges – Yann Delbrel – Marcel Desvergne – François Dubet – Claude-Gilbert Dubois – Alain Duhamel – Jean-Marie Dupont – Joëlle Dusseau – Raphaël Enthoven – Jean Erhard – Cardinal Pierre Eyt – Thierry Fabre – Bernard Faivre d’Arcier – Cynthia Fleury – Éric Fottorino – Michel Foucher – Patrice Franceschi – Étienne François – Catherine Frot – Mathieu Gallet – Toby Garfitt – Matthieu Garrigou-Lagrange – Claire Gibault – Charles Giry-Deloison – Laurent Greilsamer – Nicolas Grimaldi – Pascale Guiffant – Jean-Claude Guillebaud – Fabrice Hadjadj – Yves Harté – Serge Hefez – Vincent Hoffman-Martinot – Itturia – Le Quatuor Kadenza – Diane Le Floc’h – Denis Jeambar – Jean-Noël Jeanneney – Laurent Joffrin – Jacques Julliard – Alain Juppé – Guy Kantor – Jean Lacouture – Jacqueline Lalouette – Geoffroy de Larouzière-Montlosier – Martin Legros – Hugues Le Paige – Philippe Loupès – André Manoukian – Isabelle Martin – Laurent Mauriac – Laurent Mauvignier – Radu Mihaileanu – Jacques Monférier – Olivier Mongin – Anne Muxel – Cyrielle Ndiki – Anne-Sophie Novel – Jean-Marc Orgogozo – Mona Ozouf – Emmanuelle Perez Tisserant – Michelle Perrot – Michel Pétuaud Létang – Pier-Luigi Pinelli – Jean-Marie Planes – Plantu – Edwy Plenel – Anne Queffélec – René Rémond – Robin Renucci – Dominique Reynié – Alain Rey – Alina Reyes – Alan Riding – Jacques Rigaud – Régis Ritz – Pascale Robert-Diard – Charles Robinson – Sean Rose – Philippe Roudié – Rayya Roumanos – Alain Rousset – Stéphane Rozès – Hugo Santos – Dominique Schnapper – Daniel Schneidermann – Arnaud Schwartz – Jacques Sémelin – Jean-François Sirinelli – Leïla Slimani – Benjamin Stora – Michel Suffran – Jean Suhas – Sophie Teboul – Lilian Thuram – Denis Tillinac – Henri Tincq – Jean Touzot – URBS – Natacha Vas-Deyres – Hubert Védrine – Alain Veinstein – Claude Villers – Jean-Didier Vincent – Olivier Weber – Léa Wiazemsky – Wiaz – Michel Winock – Zahia Ziouani.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

Gratuit. Entrée libre, sur réservation.



Domaine de Malagar 17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant Saint-Maixant 33490 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15447406.jpg 05 57 98 17 17 http://malagar.fr/

Jean Mauriac, arrière-grand-père de l’écrivain, achète le domaine en 1843 et lui donne l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui : une maison de maître enserrée par deux chais, un bâtiment de ferme prolongé par deux auvents, un parc de quatre hectares et un vignoble.

François Mauriac hérite du domaine en 1927 et y viendra régulièrement pour se reposer et travailler. Malagar demeure un lieu d’inspiration privilégié pour le romancier jusqu’à sa dernière venue en 1968.

