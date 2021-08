Concert des élèves du Ménestrel de Chantilly et de l’Aire Cantilienne Domaine de Chantilly, 19 septembre 2021 14:00, Chantilly.

Journée du patrimoine 2021 Domaine de Chantilly. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h00

Concert des élèves du Ménestrel de Chantilly et de l’Aire Cantilienne

*

La musique d’ensemble développe la sociabilité et permet un

positionnement individuel au sein d’un collectif musical au service

d’une justesse d’ensemble et d’une interprétation commune

d’une œuvre. Les orchestres sont au départ de la création du Ménestrel de Chantilly et de l’Aire Cantilienne et restent au cœur du projet d’établissement. Ils allient plaisir et exigence.

Ils sont également au cœur de la motivation et du projet artistique de l’élève.

L’ensemble de guitares du Ménestrel de Chantilly et de l’Aire Cantilienne viendra le dimanche 19 septembre, de 14h à 15h, dans la cour d’honneur du château de Chantilly afin de vous donner un fantastique concert.

*

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

*

Accessible pour les détenteurs d’un billet parc ou Domaine.



Domaine de Chantilly 7 rue connétable – 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35680895.jpg 03 44 27 31 80 http://www.domainedechantilly.com

Le Domaine de Chantilly est situé au sein de l’une des plus grandes forêts des environs de Paris.

Le château abrite le musée Condé. On y trouve des peintures anciennes exceptionnelles, parmi lesquelles des chefs-d’œuvre de Raphaël, Botticelli, Clouet, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix… Au cœur du château, le Cabinet des Livres conserve 13 000 ouvrages dont 1 500 manuscrits et 500 incunables.

Le parc est unique par la diversité de ses jardins : le jardin à la française, le Hameau qui inspira Marie-Antoinette, le jardin anglo-chinois et le jardin anglais.

Les Grandes Écuries, architecture magistrale du XVIIIe siècle, sont parmi les plus belles au monde.

Crédits : Copyright : Menestrel Gratuit © Jérôme Houyvet