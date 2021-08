Chantilly, le rocher des trésors Domaine de Chantilly, 17 septembre 2021 21:30, Chantilly.

Journée du patrimoine 2021 Domaine de Chantilly. Sur inscription https://lerocherdestresors.placeminute.com/spectacle_grand_format_sons_et_lumieres/chantilly_le_rocher_des_tresors

17 – 19 septembre

Chantilly, le rocher des trésors

*

Un spectacle époustouflant et immersif pour revivre la fabuleuse histoire du

Château de Chantilly jusqu’à la somptueuse fête de Vatel pour le roi soleil, il

y a maintenant 350 ans… Un son et lumière avec projections de vidéos monumentales, figurants, chevaux, musique et feux d’artifice où les événements historiques s’enchaînent, les grands

personnages se croisent, les décors incroyables se succèdent et l’émotion gagne.

On retient son souffle ! On s’émerveille ! On rêve !

DU ROCHER D’ORIGINE AU RÊVE DU GRAND CONDÉ

L’histoire du château nous plonge dans une atmosphère de bois sombres,

d’animaux et de brumes, celle des sept tours édifiées au Moyen âge sur

un rocher, parmi les marécages de la vallée de la Nonette, à deux pas de

la Ville Royale de Senlis.

Propriété des Montmorency qui transforment la forteresse en « Rocher de

la Renaissance », le château passe ensuite au Grand Condé, cousin du Roi.

Des profils Renaissance, des fenêtres brillantes comme des diamants, des

jardins à la française dessinés par Le Nôtre : Chantilly est son rêve absolu

et rivalise en splendeur avec Versailles.

LA PLUS GRANDIOSE DES FÊTES

Rejoignons Louis XIV et sa Cour pour s’inviter à la fête que le Grand Condé

organisa en 1671 grâce au maître des réjouissances François Vatel, le

plus convoité de l’époque. Une fête si follement grandiose et somptueuse

qu’elle a marqué l’histoire, 350 ans après, on en parle encore !

À LA POURSUITE D’UN DIAMANT ROSE

Un aventurier explorateur, Jean-Baptiste Tavernier, raconte son fabuleux

périple vers les Indes, à travers la Perse et jusqu’aux légendaires mines de

Golcondes. Il en rapporte un diamant rose de 9 carats taillé en poire, remis

par Louis XIV au Grand Condé en récompense de ses victoires militaires.

Symbole de force et de prestige, il devient le coeur rayonnant et

palpitant du château de Chantilly. Il est volé puis retrouvé d’une manière

extraordinaire. Mais chut ! Certaines histoires sont trop incroyables pour

en dévoiler les secrets.

*

vendredi 17 septembre – 21h30 à 22h30

samedi 18 septembre – 21h30 à 22h30

dimanche 19 septembre – 21h30 à 22h30

*

Réservations sur www.placeminute.com ou www.chateaudechantilly.fr. 15 euros debout et 22 euros assis.



Domaine de Chantilly 7 rue connétable – 60500 Chantilly Chantilly 60500 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35680895.jpg 03 44 27 31 80 http://www.domainedechantilly.com

Le Domaine de Chantilly est situé au sein de l’une des plus grandes forêts des environs de Paris.

Le château abrite le musée Condé. On y trouve des peintures anciennes exceptionnelles, parmi lesquelles des chefs-d’œuvre de Raphaël, Botticelli, Clouet, Poussin, Watteau, Ingres, Delacroix… Au cœur du château, le Cabinet des Livres conserve 13 000 ouvrages dont 1 500 manuscrits et 500 incunables.

Le parc est unique par la diversité de ses jardins : le jardin à la française, le Hameau qui inspira Marie-Antoinette, le jardin anglo-chinois et le jardin anglais.

Les Grandes Écuries, architecture magistrale du XVIIIe siècle, sont parmi les plus belles au monde.

Crédits : Copyright : Château de Chantilly/Holymage Sur inscription © Jérôme Houyvet