Une promenade à l’architecture internationale en pleine nature Domaine de Boisbuchet, 17 septembre 2021 10:00, Lessac.

Journée du patrimoine 2021 Domaine de Boisbuchet. Gratuit|Sur inscription 07 68 56 42 30

Vendredi 17 septembre, 10h00

Une promenade à l’architecture internationale en pleine nature

Les classes recoivent à l’acccueil un plan illustré du site avec les explications sur chaque bâtiment.

Suivant le chemin indiqué sur ce plan, ils découvertent une vingtaine de bâtiments ou d’installations architecturales, dont des ouvrages de Simon Vélez (Colombie), de Shigeru Ban et Go Hasegawa (Japon), de Markus Heinsdorff, Joerg Schlaich et des frères Brueckner (Allemagne), de Lina Gotmeh (Liban), de Gilles Ebersoldt (France), de Arquitectura G (Espagne), de Timur Ersen (Turquie/France), de Alvaro Siza (Portugal) et de Alexander Brodsky (Russie) ainsi que la maison futuriste Techstyle-Haus et une maison d’hôtes traditionnelle japonaise de 1864 – les tous entourant le château du Domaine de Boisbuchet datant du 19ème sciècle.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

Gratuit. Réservé aux scolaires. Inscription obligatoire.



Domaine de Boisbuchet Boisbuchet, 16500 Lessac Lessac 16500 Charente

05 45 89 67 00 http://www.boisbuchet.org

Boisbuchet réunit une architecture et un design innovants au cœur du cadre splendide d’une résidence du XIXe siècle. Nous investissons dans une culture qui respecte le passé et construit pour le futur, à la recherche d’une relation durable entre la nature et les inventions humaines, offrant un environnement créatif mis à la disposition d’individus de tout milieu culturel.

Crédits : © Domaine de Boisbuchet Gratuit|Sur inscription © CIRECA 2016, Domaine de Boisbuchet – Le château avec installation artistique