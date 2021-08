Marseille Départ balade carnet "Marseille patrimoine" Bouches-du-Rhône, Marseille Carnet de balade urbaine “Marseille Patrimoine” Départ balade carnet “Marseille patrimoine” Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

17 – 19 septembre Carnet de balade urbaine “Marseille Patrimoine” * Les carnets de balades urbaines vous guident à travers l’architecture et l’urbanisme des villes du département des Bouches-du-Rhône. Le carnet “Marseille patrimoine” vous emmène du Vieux-Port à la Major, en passant dans le labyrinthe du Panier ! Il vous guide parmi les monuments historiques marseillais tels que la Maison de l’échevin de Cabre et la Maison diamantée. Pour découvrir ce patrimoine architectural, nous vous donnons des informations sur la construction des bâtiments, les détails des façades à observer. Une invitation sur les hauteurs, à la découverte de la ville historique : ses moulins, ses ruelles, son habitat traditionnel. La balade se termine avec vue sur la Méditerranée, sur le port et ses forts, sur l’autre rive à découvrir. Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-la-ville-au-fil-du-temps/ Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 08h00 à 19h30

Carnet à télécharger gratuitement à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-la-ville-au-fil-du-temps/

