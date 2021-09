Saint-Malo Criée de Saint-Malo - Quai Trichet Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Visite guidée de la criée du port de Saint-Malo Criée de Saint-Malo – Quai Trichet Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite guidée de la criée du port de Saint-Malo Criée de Saint-Malo – Quai Trichet Saint-Malo, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Malo Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription https://www.weezevent.com/jep-2021-visite-de-la-criee-du-port-de-saint-malo-18-sepet-2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Visite guidée de la criée du port de Saint-Malo * Lieu central de l’activité pêche à Saint-Malo, la criée accueille les pêcheurs, les mareyeurs, les grossistes et les détaillants débarquant et achetant les produits de la mer distribués sur les points de vente locaux. Pour faire découvrir, les rouages de la filière locale des produits de la mer, le Port de pêche de Saint-Malo ouvre aux petits et aux grands. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h45

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h45

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

Entrée gratuite, sur inscription – 12 places par créneau horaire

Criée de Saint-Malo – Quai Trichet Saint-Malo Quai de Trichet 35400 Saint-Malo

02 99 20 51 00 http://saintmalo.port.fr

Criée du port de pêche de Saint-Malo – Débarque et vente de poissons et crustacés

