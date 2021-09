Annecy Conservatoire d'art et d'histoire Annecy, Haute-Savoie Visite guidée du Conservatoire d’art et d’histoire Conservatoire d’art et d’histoire Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Visite guidée du Conservatoire d'art et d'histoire Conservatoire d'art et d'histoire, 18 septembre 2021 14:00, Annecy

Sur inscription
0450332363, valerie.grosset-janin@hautesavoie.fr, http://hautesavoiexperience.fr

18 et 19 septembre Visite guidée du Conservatoire d’art et d’histoire * En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le Département de la Haute-Savoie se réserve la possibilité d’annuler toute ou une partie de la programmation. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h45

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h15

Réservation obligatoire.

Conservatoire d’art et d’histoire 18, avenue de Trésum, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location30214903.jpg?_ts=1629791891222 04 50 33 23 50 http://www.hautesavoiexperience.fr

Siège des services culturels du conseil départemental de la Haute-Savoie, l’ancien grand séminaire, actuel conservatoire d’art et d’histoire d’Annecy, remplit de nombreuses fonctions : réserves des collections départementales, lieu d’expositions, salles de musique, de projection, de réception et de formation.

Il héberge par ailleurs entre autres organismes : CITIA et CITIA Exposition, des formations de l’école des Gobelins, de la Chambre de commerce et d’industrie et l’Institut d’Études Politiques de Grenoble.

Les façades et toitures de ce domaine départemental ont été inscrites à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1974.

Crédits : © Dep74 – G. Piel

