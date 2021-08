Mugron Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin Landes, Mugron Découverte de l’histoire du chai et de sa charpente monumentale Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin Mugron Catégories d’évènement: Landes

17 – 19 septembre Découverte de l’histoire du chai et de sa charpente monumentale * Venez visiter le chai d’Antin et voir sa charpente monumentale. Il aura fallu pas moins de 500 m3 de chênes, soit près de 6 hectares, pour construire la charpente de ce chai hors normes. Le bâtiment, est le plus grand chai de style béarnais, malgré une situation géographique en Chalosse. Pour les amoureux d’art et de culture, à l’étage, vous serez impressionnés par cette charpente extraordinaire, les murs en pierres apparentes, ainsi que par les peintres, photographes, sculpteurs et autres artistes choisis, qui vous invitent à admirer leurs œuvres. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

3€.

Concept store Rouge Garance, le chai d’Antin 11 Rue Jean Darcet, 40250 Mugron Mugron 40250 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70581872.jpg 05 58 97 92 15 http://www.rouge-garance.net

Charpente monumentale du XVIIe siècle de type béarnaise, d’une superficie de 1000 m² par niveau. Il s’agit d’un ancien chai, dit d’abondance, qui servait à stocker le vin au rez-de-chaussée et le grain et autre production locale telle que le jambon, aux étages.

