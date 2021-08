Bar-sur-Seine Commanderie Templière Aube, Bar-sur-Seine Atelier « De la plume à l’encre » Commanderie Templière Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Bar-sur-Seine

Atelier « De la plume à l’encre » Commanderie Templière, 17 septembre 2021 15:30, Bar-sur-Seine. Journée du patrimoine 2021 Commanderie Templière. Gratuit|Sur inscription commanderie.avalleur@aube.fr, 06 47 66 11 23

17 – 19 septembre Atelier « De la plume à l’encre » * *

vendredi 17 septembre – 15h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Commanderie Templière Avalleur, 10110 Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75341960.jpg 06 47 66 11 23 http://www.aube.fr

La commanderie d’Avalleur vous plonge dans neuf siècles d’histoire. Entre Bourgogne et Champagne, la terre d’Avalleur a été donnée avant 1142 à l’ordre du Temple. La commanderie s’est développée jusqu’en 1300 à la faveur de nombreux dons (forêt, vignes, terre, bois). Grand domaine agricole, elle est encore en pleine expansion au moment de l’arrestation des Templiers. Après la suppression de l’ordre du Temple, la terre d’Avalleur revient aux Hospitaliers. La commanderie est alors l’une des plus riches de l’ordre ; ses possessions s’étendent jusqu’aux portes de Troyes. Au XXIe siècle, l’histoire des Templiers fascine toujours. La chapelle miraculeusement intacte, avec ses décors peints et sa belle charpente, est un exemple-type des nefs templières de l’Est de la France. Quant au corps de logis, l’examen de ses murs a révélé qu’ils datent, pour l’essentiel, de son origine, ce qui fait de la commanderie d’Avalleur l’un des rares témoignages de l’époque templière conservé en France. Son chevet plat est percé de trois lancettes ; les voûtes ogivales reposent sur des chapiteaux culs-de-lampe décorés de motifs végétaux. Des travaux récents ont révélé des bandeaux d’ornements polychromes datant du XIIIe siècle. Une charpente de chêne, de la même époque, est parfaitement conservée. La commanderie est classée au titre des Monuments historiques en 1921.

