Visite découverte pour les scolaires Commanderie d'Arville, 17 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021 Gratuit|Sur inscription reservation@commanderie-arville.com

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h30

Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher

Fondée au XIIe siècle par l’ordre du Temple, la commanderie d’Arville est aujourd’hui l’une des commanderies les mieux conservées de France. Église porche d’entrée, écuries, grange aux dîmes, pigeonnier, cet ensemble architectural d’envergure (XIIe-XVIe siècle) évoque la vie quotidienne des Templiers avant leur départ pour la Terre sainte.

Le musée vous invite à découvrir l’ordre du Temple et l’histoire des croisades à travers huit espaces scénographiés. D’Arville à Jérusalem, en passant par le port de Gênes, suivez les traces des chevaliers et revivez l’aventure templière !

