Chauvigny Collégiale Saint-Pierre Chauvigny, Vienne Entre sculpture, luminosité et couleur, venez découvrir un bijou de l’art roman ! Collégiale Saint-Pierre Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Vienne

Entre sculpture, luminosité et couleur, venez découvrir un bijou de l’art roman ! Collégiale Saint-Pierre, 17 septembre 2021 09:30, Chauvigny. Journée du patrimoine 2021 Collégiale Saint-Pierre. Gratuit

17 – 19 septembre Entre sculpture, luminosité et couleur, venez découvrir un bijou de l’art roman ! * Au cœur de la cité médiévale, la collégiale construite au XIIe siècle est un des fleurons du Poitou roman. Avec le château Baronnial ; elle rappelle le rôle essentiel des évêques de Poitiers, seigneurs de Chauvigny, dans l’histoire de notre ville pendant près d’un millénaire. Toujours affectée au culte, elle est prisée notamment pour les mariages grâce à sa luminosité, ses couleurs et la somptuosité des sculptures de la colonnade du chœur. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Collégiale Saint-Pierre Plan Saint-Pierre 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16535614.jpg

L’église semble avoir été commencée à la fin du XIe siècle et terminée dans la première moitié du XIIe. Elle se compose d’une nef divisée en cinq travées avec bas-côtés, d’un transept, d’un chœur avec déambulatoire sur lequel s’ouvrent trois chapelles circulaires. La nef est voûtée en berceau ogival dans les quatre premières travées à partir de l’entrée, et en plein-cintre dans la cinquième. La croisée du transept est couverte par une coupole octogonale, surmontée d’un clocher carré. Le chœur est voûté en cul de four et les bas-côtés en voûte d’arête. Le déambulatoire présente un berceau annulaire plein cintre. À partir de l’entrée, le sol est sensiblement incliné vers l’abside. Les chapiteaux du chœur sont sculptés de personnages et d’animaux fantastiques. À l’extérieur, le chevet étagé dont chaque élément est orné d’un muret coudé, adopte une silhouette résolument originale. L’église a été classée au titre des Monuments historiques en 1846.

Crédits : ©Photothèque des Musées de Chauvigny Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Chauvigny, Vienne Autres Lieu Collégiale Saint-Pierre Adresse Plan Saint-Pierre 86300 Chauvigny Ville Chauvigny lieuville Collégiale Saint-Pierre Chauvigny