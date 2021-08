Vireux-Molhain Collégiale Saint-Ermel Ardennes, Vireux-Molhain Ouverture exceptionnelle de la collégiale de Vireux-Molhain ! Collégiale Saint-Ermel Vireux-Molhain Catégories d’évènement: Ardennes

Vireux-Molhain

Ouverture exceptionnelle de la collégiale de Vireux-Molhain ! Collégiale Saint-Ermel, 17 septembre 2021 10:00, Vireux-Molhain. Journée du patrimoine 2021 Collégiale Saint-Ermel. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Ouverture exceptionnelle de la collégiale de Vireux-Molhain ! * *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Gratuit. Les clés sont à retirer à l’office de tourisme de Vireux-Wallerand, rue du château.

Collégiale Saint-Ermel Rue Gambetta, 08320 Vireux-Molhain Vireux-Molhain 08320 Ardennes

Cette collégiale fut fondée en 752 par Dame Ada, sous la protection de Pépin le Bref. Elle possède une série de dalles funéraires, un décor et un mobilier représentatifs de la Renaissance italienne, d’admirables statues en bois polychrome du XVIe siècle et un retable au XVIIe siècle qui ornent l’édifice. L’histoire veut que Pépin le Bref ait été enterré sous l’église primitive. La crypte pré-romane est un magnifique exemple de l’architecture carolingienne. La collégiale Saint-Ermel est classée au titre des monuments historiques depuis 1964.

