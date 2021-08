Saint-Marc-la-Lande Collégiale et Commanderie des Antonins Deux-Sèvres, Saint-Marc-la-Lande Découvrez l’exposition « Dentelles Nomades » Collégiale et Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Marc-la-Lande

Découvrez l’exposition « Dentelles Nomades » Collégiale et Commanderie des Antonins, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Marc-la-Lande. Journée du patrimoine 2021 Collégiale et Commanderie des Antonins. Gratuit

17 – 19 septembre Découvrez l’exposition « Dentelles Nomades » * L’exposition « Dentelles Nomades » est présentée par trois tisseuses de liens au sein des salles de la Commanderie des Antonins. Le collectif « 3 tisseuses de liens » réunit deux plasticiennes : Caroline Mc Avoy et Françoise De Vito, et une licière d’Aubusson : Florence de Vries. Unies par le même désir de nouer des liens et de faire rêver, avec en commun une passion particulière pour les dentelles, elles mettent en place des projets d’installations conçues à partir de matériaux de récupération. Elles interviennent principalement sur des lieux de promenade ou de passage dans l’idée de toucher un large public. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Collégiale et Commanderie des Antonins 1 rue des Antonins, 79310 Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 49 63 43 31 http://www.maison-patrimoine.fr

La Collégiale fût bâtie entre 1487 et 1530. C’est le monument de style Gothique Flamboyant-Renaissance le plus important des Deux-Sèvres. La façade de la Collégiale est d’une rare beauté bien que de nombreuses sculptures aient disparues. La présence des Antonins à Saint-Marc-la-Lande date du XIIIe. Au fil du temps, ils ont bâti et transformé la Commanderie et la Collégiale. Ils accueillaient ici les malades et les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Marc-la-Lande se situant sur un chemin de Saint-Jacques qui descend du Mont-Saint-Michel (cette route est maintenant appelée chemin des Plantagenêt) et rejoint le chemin de Tours à Aulnay-de-Saintonge. La plupart des bâtiments visibles aujourd’hui datent des XVIe et XVIIe.

Crédits : ©La Maison du Patrimoine et 3 tisseuses de liens Gratuit

Détails