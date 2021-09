Saint-Junien Collégiale de Saint-Junien Haute-Vienne, Saint-Junien Découvrez les trésors de la collégiale Collégiale de Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Découvrez les trésors de la collégiale Collégiale de Saint-Junien, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Junien. Journée du patrimoine 2021 Collégiale de Saint-Junien. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez les trésors de la collégiale * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Collégiale de Saint-Junien Place Deffuas, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40114263.jpg?_ts=1629963366193 05 55 02 76 68 https://www.saint-junien.fr/wp-content/uploads/2019/02/Colle%CC%81giale.pdf

Cette collégiale est une des plus belles et des plus grandes du Limousin. Agrandie à plusieurs reprises, elle a la particularité de posséder un chœur presque aussi vaste que sa nef. De style roman, l’église a possédé de très importantes fresques polychromes symbole de l’importance et de la puissance du chapitre des chanoines de Saint-Junien pour le diocèse de Limoges, dont certaines sont encore visibles (les vieillards de l’Apocalypse, un Saint-Christophe géant d’aspect byzantinisant, l’homme rampant, la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare).

Crédits : ©Hervé Chantegros Gratuit ©Jochen Jahnke 17:59, 8. Dez. 2009 (CET) – sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Collégiale de Saint-Junien Adresse Place Deffuas, 87200 Saint-Junien Ville Saint-Junien lieuville Collégiale de Saint-Junien Saint-Junien