Dimanche 19 septembre, 16h30 “Blue note” * Animation musicale jazz reliée à l’histoire du Collège de Combrée. Comédien: Michel Jayat. Pianiste : Laurent Genty avec la participation de musiciens amateurs.

Cour des moyens ; accès par l’entrée principale de l’ancien établissement *

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

Collège de COMBRÉE 3 Rue du chevalier d’Avoynes à Combrée 49520 Ombrée-d’Anjou 49520 Combrée Maine-et-Loire

L’ancien Collège de Combrée qui domine tout le paysage alentour est un des monuments les plus emblématiques de l’histoire du Haut Anjou Segréen, Il a été construit en 4 ans (1854-1858) dans les hauteurs du bourg pour remplacer une petite école presbytérale fondée sous le 1er Empire dans une contrée reculée où le taux d’analphabétisme était très élevé. Elaboré comme projet éducatif utopique, structuré autour de principes d’hygiénisme, et bénéficiant d’un support national prestigieux aux cotés de Mgr Angebault, évêque d’Angers (ainsi que du comte de Falloux, Mgr Dupanloup, MM Lacordaire et Montalembert), ce collège catholique, longtemps considéré comme le fer de lance de l’enseignement privé dans l’Ouest, a pendant près de deux siècles connu un développement constant en formant quelques 20 000 élèves avant de fermer en 2005. Il a été racheté par la Société 2 Ide pour y établir l’EPIDE, un centre d’insertion pour jeunes volontaires. Sur les 15000 m2 que représente la surface totale, seule la partie de l’Epide est occupée, soit environ 2000 m2. Le centre EPIDE quitte les lieux à l’horizon de 2022 et à la fin de cette année 2021, les propriétaires comptent lancer un appel à projet pour trouver des investisseurs potentiels. Combrée est ainsi doté d’un patrimoine d’exception à exploiter : au milieu d’un parc planté de très beaux arbres (allée de tilleuls, résineux encadrant la façade principale, chênes), près d’une allée de pins parasols, ses bâtiments aux dimensions altières, majestueusement disposés en quadrilatère, renferment un cloître complet sur lequel s’ouvre une belle chapelle néogothique édifiée selon le style angevin du XIIIe siècle.

