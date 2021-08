Exposition : Vernissage de l’exposition Bag and baggage Collectif d’en Face, 17 septembre 2021 17:00, Rouen.

Journée du patrimoine 2021 Collectif d’en Face. Gratuit collectifdenface@gmail.com

Vendredi 17 septembre, 17h00

Exposition : Vernissage de l’exposition Bag and baggage

*

trad. : “avec armes et bagages” : avec tout ce qui est nécessaire; en emportant tous ses biens; entièrement; avec tout ce qu’on a besoin; avec tout l’équipement possible; en totalité.

Le fragment vient de quelque chose, de quelque part mais ne renvoie pas directement à cette même chose, ce même lieu.

Chercher des formes intrigantes, emprunts de narration poétique, en interrogeant les notions de perception, de lecture et de traduction plastique. Essayer de sonder et de capter ce qui enfoui, inaudible, invisible, pour en discerner des images et des formes et les amener vers la limite du reconnaissable, aux frontières du lisible. En soulignant ce qui nous échappe et en jouant sur la tension entre transparence et opacité, déployer de nouvelles potentialités de formes.

*

vendredi 17 septembre – 17h00 à 21h00

*



Collectif d’en Face 147 rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location91194781new.jpg 06 23 12 50 12 http://collectifdenface.blogspot.com/ https://www.facebook.com/collectifdenface/

Galerie d’art / Atelier / Collectif d’artistes

Né sous l’impulsion d’artistes rouennais en 2008, cette association s’est donnée pour but de promouvoir et de développer le travail créatif d’artistes émergents dans le domaine des arts plastiques et de la musique. Dans une dynamique collective favorisant les échanges et la pratique, cet atelier de résidences artistiques ouvre ses portes pour partager, créer et diffuser des oeuvres par le biais de différents évènements.

Crédits : Cindy Meurie Gratuit Collectif d’en Face