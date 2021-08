Sceaux Cité scolaire Marie-Curie Hauts-de-Seine, Sceaux « Hier et aujourd’hui » à la cité scolaire Marie-Curie Cité scolaire Marie-Curie Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

« Hier et aujourd’hui » à la cité scolaire Marie-Curie Cité scolaire Marie-Curie, 16 septembre 2021 00:00, Sceaux. Journée du patrimoine 2021 Cité scolaire Marie-Curie. Gratuit

17 – 19 septembre « Hier et aujourd’hui » à la cité scolaire Marie-Curie * Cette exposition photographique met en comparaison les cartes postales de l’inauguration de la cité scolaire en 1937 et des photos actuelles des mêmes lieux pris sous les mêmes angles de vue par les élèves de Première Arts Plastiques. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

Exposition à découvrir depuis l’espace public

Cité scolaire Marie-Curie 1 Rue Constant Pilate 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine

En raison de l’absence d’un enseignement supérieur pour les jeunes filles, la construction d’un lycée est envisagée en 1936 par le ministère de l’Education nationale. En 1931, l’architecte Brunet commence les travaux de construction. Inauguré en juin 1937 par Jean Zay, ministre de l’Education nationale, le lycée reçoit le nom de Marie Curie, qui a vécu à Sceaux. A son ouverture, après la Seconde guerre mondiale, le lycée accueille environ 500 élèves. Aujourd’hui, la cité regroupe collège, lycée et classes préparatoires, avec 1800 élèves. La cité à l’architecture fonctionnaliste des années 1930 est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.

