Noisiel Cité ouvrière Menier Noisiel, Seine-et-Marne Exposition “Noisiel aux Expos” Cité ouvrière Menier Noisiel Catégories d’évènement: Noisiel

Seine-et-Marne

Exposition “Noisiel aux Expos” Cité ouvrière Menier, 17 septembre 2021 09:00, Noisiel. Journée du patrimoine 2021 Cité ouvrière Menier. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre Exposition “Noisiel aux Expos” * L’exposition “Noisiel à l’Expo”, présentée dans le hall de l’hôtel-de-ville, du 13 au 30 septembre 2021, vous racontera comment les industriels chocolatiers Menier ont su valoriser leur marque lors des Expositions universelles et offrir aux Noisiéliens l’occasion de participer à ces évènements extraordinaires. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Cité ouvrière Menier RDV place Gaston-Menier ou place Émile-Menier 77186 Noisiel Noisiel 77186 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 60 37 73 99 http://www.ville-noisiel.fr https://fr-fr.facebook.com/villenoisiel,https://twitter.com/villedenoisiel

Projet social novateur d’Emile-Justin Menier, la cité ouvrière a été bâtie entre 1874 et 1911. Elle comprend près de 300 logements individuels et plusieurs équipements collectifs. Sa modernité architecturale, urbaine et sociale, lui a valu de nombreuses récompenses aux Expositions universelles. Plusieurs monuments sont inscrits au titre des Monuments historiques.

Crédits : pavillon-menier-expo-1931©VilleNoisiel-fondsGillon Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Noisiel, Seine-et-Marne Autres Lieu Cité ouvrière Menier Adresse RDV place Gaston-Menier ou place Émile-Menier 77186 Noisiel Ville Noisiel Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Cité ouvrière Menier Noisiel