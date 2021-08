Calais Cité de la Dentelle et de la Mode Calais, Pas-de-Calais Exposition Libres figurations, les années 80 Cité de la Dentelle et de la Mode Calais Catégories d’évènement: Calais

Pas-de-Calais

Exposition Libres figurations, les années 80 Cité de la Dentelle et de la Mode, 17 septembre 2021 10:00, Calais. Journée du patrimoine 2021 Cité de la Dentelle et de la Mode. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition Libres figurations, les années 80 * Libres Figurations – Années 80 se déploie dans les deux musées de Calais et dévoile cet art non académique à travers plus de 250 œuvres de 50 artistes et groupes d’artistes internationaux ayant marqué ces années emblématiques (1979-1986). L’exposition rassemble peintures, sculptures, films, vidéos, œuvres textiles, affiches et documents d’archives de ce courant artistique original et provocant, inspiré de la culture populaire, né dans la rue, dans les clubs, dans les magazines autant que dans les ateliers. S’y retrouvent les représentants de la Figuration libre en France (Rémi Blanchard, François Boisrond, Robert Combas, Hervé Di Rosa, Richard Di Rosa, Catherine Viollet…), du Graffiti aux États-Unis (Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf…), de la Neue Wilde Malerei en Allemagne (Elvira Bach, Luciano Castelli, Rainer Fetting, Milan Kunc…), des Nouveaux artistes en URSS (Afrika, Timour Novikov, Oleg Kotelnikov…) et des Média peintres (Frères Ripoulin, Musulmans fumants, Roberto Cabot…). Exposition présentée en association avec le Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la Culture. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Cité de la Dentelle et de la Mode 135 quai du Commerce – 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais

03 21 00 42 30 http://www.calais.fr

Lieu évoquant les savoir-faire et les techniques, l’histoire économique et sociale, les usages mais aussi les aspects les plus contemporains de la dentelle.

Crédits : ©Ville de Calais Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Calais, Pas-de-Calais Autres Lieu Cité de la Dentelle et de la Mode Adresse 135 quai du Commerce - 62100 Calais Ville Calais lieuville Cité de la Dentelle et de la Mode Calais