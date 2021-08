La Cité-Jardins de Suresnes Circuit “Cité-jardin de Suresnes”, 17 septembre 2021 14:30, Suresnes.

Vendredi 17 septembre, 14h30

La Cité-Jardins de Suresnes

Venez découvrir le cité-jardins de Suresnes créée par Henri Sellier au début du XXème siècle. Formidable ensemble urbain de logements sociaux, la cité-jardins permet d’accueillir aujourd’hui plus de 8000 habitants. Guidé par la directrice du MUS Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes vous découvrirez exceptionnellement le groupe scolaire Vaillant Jaurès et le collège Henri Sellier.

vendredi 17 septembre – 14h30 à 17h00

Circuit “Cité-jardin de Suresnes” Rendez-vous place Jean-Jaurès 92150 Suresnes Suresnes 92150 Hauts-de-Seine

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 41 18 37 37 http://mus.suresnes.fr

ensemble de logement sociaux construit entre 1921 et 1958 sous l’impulsion d’Henri Sellier, maire de Suresnes et président de l’OPHBM de la Seine.

Crédits : @mus Gratuit MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale