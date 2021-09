Paris Circuit "À la découverte d’un patrimoine : les Habitations à Bon Marché" Paris À la découverte d’un patrimoine : les Habitations à Bon Marché Circuit “À la découverte d’un patrimoine : les Habitations à Bon Marché” Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h00 À la découverte d’un patrimoine : les Habitations à Bon Marché * Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Paris Habitat interroge son histoire pour vous faire découvrir les fondations du logement social : les premières Habitations à Bon Marché. Discrets, ces immeubles en brique, érigés au début du XXe siècle, ont été construits sur plusieurs kilomètres aux limites de Paris. Ils ont permis à des milliers de familles de se loger après la guerre et répondent encore aujourd’hui aux défis de la crise du logement. Notre patrimoine collectif est un élément fort dans ce contexte de crise économique et sociale, le logement social joue en effet un rôle d’amortisseur. À travers la naissance des premières Habitations à Bon Marché, voyageons ensemble au début du XXe siècle pour découvrir

cette époque et cette architecture si particulière, la première brique de l’habitat social, la première brique du « vivre ensemble » la ville. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

Circuit "À la découverte d'un patrimoine : les Habitations à Bon Marché" 27 rue du docteur Potain 75019 Paris

