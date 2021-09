Monistrol-sur-Loire Cinéma La Capitelle Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Visite du cinéma Cinéma La Capitelle Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Visite du cinéma Cinéma La Capitelle, 19 septembre 2021 10:00, Monistrol-sur-Loire. Journée du patrimoine 2021 Cinéma La Capitelle. Gratuit|Sur inscription 06 48 48 11 61, mediateur.culturel@monistrol.fr

Dimanche 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Visite du cinéma * Entrez dans les coulisses d’une salle de cinéma. Laissez-vous guider et découvrez le fonctionnement d’une salle de projection dans ce lieu emblématique du 7e art et d’habitude inaccessible. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h00

*

Gratuit, nombre de places limité à cinq personnes par créneau.

Cinéma La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6186128.jpg 04 71 59 32 10 https://www.facebook.com/LaCapitelle

Cinéma municipale:

Nombre d’écran : 2

Grande salle : 221 places + 3 places PMR

Petite salle : 129 places + 3 places PMR

Crédits : ® mairie de Monistrol-sur-Loire Gratuit|Sur inscription ® Monistrol-sur-Loire

Détails Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Cinéma La Capitelle Adresse 2 boulevard François Mitterrand 43120 Monistrol-sur-Loire Ville Monistrol-sur-Loire Age maximum 99 lieuville Cinéma La Capitelle Monistrol-sur-Loire