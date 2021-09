Forcalquier Cimetière classé de Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Visites guidées au cimetière classé de Forcalquier Cimetière classé de Forcalquier Forcalquier Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Forcalquier

Visites guidées au cimetière classé de Forcalquier Cimetière classé de Forcalquier, 18 septembre 2021 10:00, Forcalquier. Journée du patrimoine 2021 Cimetière classé de Forcalquier. Gratuit|Sur inscription 04 84 54 95 10

Samedi 18 septembre, 10h00, 15h00 Visites guidées au cimetière classé de Forcalquier * Visite guidée d’un guide de pays sur les pratiques et symboles funéraires au cimetière de Forcalquier. Vous découvrirez l’histoire des cimetières en général et celui de Forcalquier en particulier, la symbolique funéraire visible sur certaines tombes et les rituels funéraires en général et en Provence en particulier. L’occasion de découvrir un lieu atypique et qui bénéficie depuis 1946 d’un classement départemental pour son architecture paysagée. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h45

*

Jauge limitée à 20 personnes. Prestation assurée avec un minimum de 6 personnes.

Cimetière classé de Forcalquier Avenue Fontauris 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Crédits : Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 16:45 Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Forcalquier Autres Lieu Cimetière classé de Forcalquier Adresse Avenue Fontauris 04300 Forcalquier Ville Forcalquier Age minimum 16 Age maximum 121 lieuville Cimetière classé de Forcalquier Forcalquier