Samedi 18 septembre, 09h30 Découvrez la Vallée du Pressoir en promenade * *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

Gratuit. Accès libre. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés. Rdv : parking de la chaussée des Pommiers. Durée : 2h30.

Chaussée des pommiers Promenade des Pommiers, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres

La chaussée des Pommiers est le point de départ de la visite, situé en bas de la rue du Docteur Schweitzer.

