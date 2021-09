Saint-Cirgues-sur-Couze Château Saint-Cirgues-sur-Couze Puy-de-Dôme, Saint-Cirgues-sur-Couze Visite guidée château Saint-Cirgues Château Saint-Cirgues-sur-Couze Saint-Cirgues-sur-Couze Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

18 et 19 septembre Visite guidée château Saint-Cirgues * Les 18 et 19 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées seront proposées sur les deux jours et un repas sera organisé le samedi, dès 19 heures (*). Enfin, une randonnée pour découvrir la vallée de la Couze se prépare pour le mois d’août ; la date est à confirmer. (*) Renseignements et inscriptions auprès de la mairie au 04.73.71.12.49. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Entrée libre, gratuit, port du masque obligatoire.

Le château reproduisait alors le plan d’une forteresse féodale du Moyen-âge, avec ses attributs défensifs classiques : douves, tours d’angles, créneaux. C’est un patrimoine important, témoin du passé pour la Région d’Auvergne. Quelques années après sa construction Thomas Bohier et sa femme Catherine firent bâtir le château de Chenonceau, inspiré de celui de Saint-Cirgues. Transformé vers le milieu du vingtième siècle en colonie de vacances, le château a été victime en 1990 d’un incendie qui détruisit une partie du corps de logis et sa toiture, épargnant néanmoins les quatre tours, ainsi que la chapelle. Cet incendie fut ressenti comme un drame par la population, très attachée à ce monument. Actuellement propriété de la commune ainsi que son parc, il a été inscrit le 8 février 2002 à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

