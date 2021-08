Levez les yeux et admirez, au plafond, le cadastre du Plessis-Praslin de 1782 Château parc de Plessis-Saint-Jean, 19 septembre 2020 10:00, Plessis-Saint-Jean.

Journée du patrimoine 2021 Château parc de Plessis-Saint-Jean. Gratuit Handicap moteur

19 septembre 2020 – 19 septembre 2021

Levez les yeux et admirez, au plafond, le cadastre du Plessis-Praslin de 1782

« Carte Générale et géométrique de la terre et Seigneurie du Plessis-Praslin appartenant à haut et puissant Seigneur Charles Nicolas Le Bas du Plessis Chevalier Seigneur comte du dit Plessis-Praslin Pailly Courmont La Garenne Hauterive La couture et autres lieux, Encien conseiller du Roy en la seconde chambre et enquesteur du Parlement de Paris ».

samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre



Château parc de Plessis-Saint-Jean 7 place de l’église 89140 Plessis-Saint-Jean Plessis-Saint-Jean 89140 Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20295357.jpg 03 86 66 36 65 http://www.chateauplessissaintjean.org

Plessis-Saint-Jean fut un lieu habité depuis le XIIème siècle. Le mot “plessis” évoque un lieu clos et protégé contre les bêtes sauvages. Selon d’anciens documents, une commanderie de moines chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (Hospitaliers) possédait des terres et une chapelle. Les moines templiers avaient des possessions aussi. L’église date de cette époque, par contre les chapiteaux du portail sont du XIVème siècle. Une maison forte fut édifiée en cette époque dans cette terre de frontière entre la Champagne et le Sénonais par la famille Leventés. L’association “Renaissance des Châteaux de Plessis-Saint-Jean” se charge faire découvrir et faire connaître le site des châteaux de Plessis-Saint-Jean et participer à sa sauvegarde et à son animation.

