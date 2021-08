Visite “Terroir du Château Loudenne” Château Loudenne, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Yzans-de-Médoc.

Journée du patrimoine 2021 Château Loudenne. Gratuit

17 et 18 septembre

Visite “Terroir du Château Loudenne”

Venez découvrir la magie du terroir de Loudenne !

Loudenne est un domaine naturel et un vignoble de 132 hectares et de superbes jardins propices à la découverte… C’est aussi un cadre enchanteur et une chartreuse du XVII-ème siècle chargée d’histoire…

À travers la visite de du vignoble, c’est à un véritable voyage-découvert du terroir exceptionnel des Grands Cru du Médoc que vous êtes conviés.

Cette balade vous entraînera à la découverte de l’histoire prestigieuse de Loudenne, de son vignoble et de son vin, qui est le reflet de la terre et d’un climat. Focus sur la notion de terroir et son implication dans l’élaboration de nos grands crus.

vendredi 17 septembre – 09h00 à 10h30

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h00

vendredi 17 septembre – 17h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre, sans ou avec la réservation sur notre site Internet.



Château Loudenne 33340 Saint-Yzans-de-Médoc Saint-Yzans-de-Médoc 33340 Gironde

Chartreuse du XVIIe siècle située en bordure de l’estuaire de la Gironde et surplombant un jardin de roses anciennes. Le château Loudenne s’étend sur un terroir de 132 hectares dont 58 hectares de vignes.

