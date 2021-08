Lussac Château Latour Ségur Gironde, Lussac Animations jeune public : Princesses et Chevaliers Château Latour Ségur Lussac Catégories d’évènement: Gironde

17 – 19 septembre Animations jeune public : Princesses et Chevaliers * Activités ludiques, manuelles et sportives pour vos enfants de 3 à 11 ans. Faites leur plaisir et offrez-leur une journée pleine de fun et d’activités ludiques. Ils pourront s’amuser toute la journée au sein du château Latour Ségur et se faire de nouveaux amis. Ils pourront également découvrir de nouvelles langues grâce à la dynamique internationale du château. En espérant vous voir nombreux ! *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Tarif préférentiel. Réservation obligatoire.

Château Latour Ségur 1 rue de la Tour, 33570 Lussac Lussac 33570 Gironde

Le château Latour Ségur à Lussac Saint-Emilion se trouve dans une région riche d’Histoire et de vestiges gallo-romains. Au IIIe siècle Luccius, propriétaire de vastes domaines donna son nom au village de Lussac. Au XIIe siècle, le comte de Ségur, propriétaire du Château, se fait confisquer son bien par les cisterciens de l’abbaye de Faise qui en font leur résidence particulière. Au XVIIIe siècle, l’abbé Joseph de Montesquieu, invitait souvent son frère le philosophe pour goûter les vins déjà réputés. Le temps a passé. Il y a eu de grands évènements… À notre tour, nous vous attendons pour créer de grands moments.

