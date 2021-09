Déambulation musicale : musique traditionnelle des Pyrénées Château fort – Musée pyrénéen, 17 septembre 2021 18:30, Lourdes.

Vendredi 17 septembre, 18h30

Déambulation musicale : musique traditionnelle des Pyrénées

Trois musiciens, Régis Latapie, Benjamin Bouyssou et Clément Rousse, vous invitent à un récit et un voyage musical partagé entre histoires, instruments, écoute et émotions. Une balade au cœur de la forteresse vous transportera dans le temps et dans la musique traditionnelle pyrénéenne.

En partenariat avec L’ARAL, dans le cadre du Festival de musique sacrée.

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h30

pass sanitaire obligatoire



Château fort – Musée pyrénéen 25 rue du fort 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées

https://cibul.s3.amazonaws.com/location6297731.jpg 05 62 42 37 37 https://www.chateaufort-lourdes.fr

Avec plus de mille ans d’histoire ce grand vaisseau de pierre, classé Monument Historique, vous invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et

d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

La forteresse, qui présente une architecture défensive préservée (donjon, pont-levis, herse), offre également depuis ses remparts un panorama sur la ville, le Sanctuaire et les Pyrénées.

Au cœur de son enceinte, un musée permet de découvrir l’histoire et les cultures des Pyrénées françaises et espagnoles du XIXe et début du XXe siècle.

Laissez-vous aller à un moment de détente dans son jardin botanique, agrémenté de sculptures et de maquettes d’architectures.

Crédits : Gratuit © P. Vincent-ChâteaufortLourdes