Les Arbres Fabuleux : promenade découverte dans le parc du Prieuré Château et parc de Cons-la-Grandville, 19 septembre 2021 15:00, Cons-la-Grandville.

Journée du patrimoine 2021 Château et parc de Cons-la-Grandville. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00

Les Arbres Fabuleux : promenade découverte dans le parc du Prieuré

*

Le parc romantique du XIXe siècle est orné d’essences rares. Il constitue un havre de paix enclavé dans une boucle de la rivière. Idéal pour une promenade découverte des arbres et oiseaux du site.

Haut lieu de la Renaissance et du Classicisme, le site historique de Cons-la-Grandville est un trésor du patrimoine architectural lorrain. Château, ensemble prieural, haut fourneau, parc et anciens jardins forment un ensemble monumental et végétal majeur au cœur de la Grande Région, témoin d’une continuité familiale de plus de neuf siècles.

*

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.



Château et parc de Cons-la-Grandville Rue du Château, 54870 Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25099240.jpg 03 82 44 99 00 http://www.conslagrandville.com https://fr-fr.facebook.com/closdelorraine/

Le château de Cons-la-Grandville est un des hauts lieux de la Renaissance et de la sculpture de cette époque en Lorraine. Construit sur un promontoire rocheux au cœur du village de Cons-la-Grandville, sur les bords de la rivière La Chiers, le château actuel repose sur les fondations d’un premier château fort érigé par Dudon de Cons, compagnon de route de Godefroy de Bouillon lors de la première croisade (1096). Depuis cette époque et jusqu’à aujourd’hui, ce monument n’a cessé d’être transformé, embelli, restauré.

La découverte de l’architecture et des décors du château de Cons-la-Grandville permet de lire l’histoire de cette ancienne et importante seigneurie de son origine à nos jours. Les aménagements intérieurs, qui couvrent une période allant du XIIIe au XIXe siècle, cohabitent harmonieusement. Au gré de la visite du château, on découvre ainsi la salle d’honneur avec son plafond à la française et sa chapelle, les splendides cheminées Renaissance, les anciennes cuisines du XVIe siècle devenues salon de billard au XIXe siècle, la grande salle à manger et son décor de stuc de style Régence, la tour des oubliettes rappelant le château féodal, etc. La qualité des aménagements du château et des restaurations accomplies au XIXe siècle font des salons de Cons-la-Grandville un des ensembles les plus complets et les plus harmonieux de cette époque.

Crédits : ©SHCLG Gratuit Cheminée de la salle d’honneur – ©SHCLG