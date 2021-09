Joinville Château du Grand Jardin Haute-Marne, Joinville Visite guidée : À la découverte du site Château du Grand Jardin Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

Joinville

Visite guidée : À la découverte du site Château du Grand Jardin, 18 septembre 2021 15:00, Joinville. Journée du patrimoine 2021 Château du Grand Jardin. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée : À la découverte du site * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2347958.jpg 03 25 94 17 54 http://www.haute-marne.fr

Édifié entre 1533 et 1546 par Claude de Lorraine, 1er duc de Guise, ce pavillon de plaisance, dédié aux fêtes et au repos, témoigne de l’engouement de la noblesse française pour l’architecture venue d’Italie et les décors sculptés inspirés de l’Antiquité. Pavillon de plaisance. Jardin d’esprit Renaissance.

Crédits : ©OTC Gratuit ©Conseil départemental de la Haute-Marne

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Joinville Autres Lieu Château du Grand Jardin Adresse 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Ville Joinville lieuville Château du Grand Jardin Joinville