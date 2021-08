Chauvigny Château d'Harcourt Chauvigny, Vienne Retournez à l’époque médiévale et découvrez le château d’un grand seigneur ! Château d’Harcourt Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Château d'Harcourt, 17 septembre 2021 09:30, Chauvigny

17 – 19 septembre Retournez à l’époque médiévale et découvrez le château d’un grand seigneur ! * *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Château d’Harcourt Rue Saint-Pierre 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location43295974.jpg https://www.chauvigny-patrimoine.fr

Bâti par les vicomtes de Châtellerault, le château entre dans le domaine de la famille d’Harcourt à la fin du XIIIe siècle par le mariage de Jeanne de Châtellerault avec Jean II d’Harcourt, un seigneur normand. Composé d’un châtelet d’entrée, d’une muraille extérieure et de deux tours aménagées, le château d’Harcourt est le mieux conservé des cinq châteaux chauvinois. Bien qu’il fût endommagé lors des guerres de Religion au XVIe siècle, des traces d’enduits peints témoignent d’un passé luxueux malgré une mise en défense notable (meurtrières, herse, assommoir, etc.). Les évêques de Poitiers, seigneurs-barons de Chauvigny, l’acquièrent au XVe siècle et en font leur prison. Il abrite aujourd’hui des expositions et des spectacles. Le château a été classé Monument historique en 1840.

Crédits : ©Kokin, sous licence Creative Commons Gratuit ©Photothèque des Musées de Chauvigny

