La Loupe Château des Vaux Eure-et-Loir, LA LOUPE Illuminations du château et des jardins Château des Vaux La Loupe

LA LOUPE

Illuminations du château et des jardins Château des Vaux, 18 septembre 2021 18:00, La Loupe Journée du patrimoine 2021 Château des Vaux. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 18h00 Illuminations du château et des jardins * *

samedi 18 septembre – 18h00 à 23h00

Entrée libre par groupe de 20 personnes pour les visites. Port du masque obligatoire

Château des Vaux Saint-Maurice-Saint-Germain, 28240 La Loupe La Loupe 28240 Eure-et-Loir

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74871602.jpg 02 37 53 70 70 http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org

Dans un environnement boisé, grand parc paysager et jardins à la française (2 ha paysagé, 2 ha jardins). Mosaïculture d’été, bassin central – grande orangerie. Collection de plantes vivaces, arbustes, arbres, et conifères. Temple de l’amour et pigeonnier.

Crédits : Gratuit Fondation d’Auteuil

