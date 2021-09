Draguignan Château des Salles Draguignan, Var Journées Européennes du Patrimoine au Château des Salles – Visite, cueillette de légumes et dégustation de vins Château des Salles Draguignan Catégories d’évènement: Draguignan

Journées Européennes du Patrimoine au Château des Salles – Visite, cueillette de légumes et dégustation de vins Château des Salles, 17 septembre 2021 10:30, Draguignan. Journée du patrimoine 2021 Château des Salles. Tarif habituel|Sur inscription https://alma-heritage.com/experience/?front-page=yes&experience-id=12977&traveler_adult=2&traveler_child=2&date=2021-09-07

17 et 18 septembre Journées Européennes du Patrimoine au Château des Salles – Visite, cueillette de légumes et dégustation de vins * Baptiste Rhodius, le jeune propriétaire du domaine vous fera découvrir le Château des Salles, bastide du XVIe siècle et son domaine : chapelle romane, fermes anciennes, vignes AOC, verger de fruits, poulailler, rucher, bassin de truites. Vous partirez ensuite à la découverte du potager bio cultivé par le propriétaire. Il vous présentera la culture biologique et vous proposera de ramasser vous-mêmes quelques légumes afin d’emporter un beau souvenir. Vous terminerez l’expérience par une dégustation des vins produits sur le domaine dans la cave de vinification. Deux hectares de vignes en AOC plantées en 2017 sont ainsi cultivés en agriculture biologique sur le domaine. L’encépagement représente 80 % de grenache et 20 % de syrah. La taille est effectuée en gobelet, dans le respect de la biodiversité. Activité gratuite pour les enfants de moins de 8 ans. Horaires & Tarifs Vendredi 17 et Samedi 18 septembre 2021 (pas le dimanche) Visite guidée (dans la limite de 15 personnes). 2 créneaux de visite : 10h30-12h / 16h30-18h Tarif : 15€/personne (gratuit – 8 ans) *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 16h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

Inscription sur le site partenaire (lien ci-dessous)

Château des Salles 1350 avenue de Montferrat 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location91603786.jpg +33 6 52 68 87 05 http://www.almaheritage.com

Baptiste Rhodius, jeune propriétaire, vous accueillera autour d’un café, avant de vous faire découvrir le Château des Salles, bastide du XVIe siècle, et son domaine : chapelle romane, fermes anciennes, vignes AOC, verger de fruits, poulailler, rucher, bassin de truites. Vous partirez en suite à la découverte du potager bio cultivé par le propriétaire. Il vous présentera la culture biologique et vous proposera de ramasser vous-mêmes quelques légumes afin d’emporter un beau souvenir.

