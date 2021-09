Montluçon Château des ducs de Bourbon Allier, Montluçon Château des Ducs de Bourbon – Montluçon Château des ducs de Bourbon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Château des Ducs de Bourbon – Montluçon Château des ducs de Bourbon, 18 septembre 2021 10:00, Montluçon. Journée du patrimoine 2021 Château des ducs de Bourbon. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Château des Ducs de Bourbon – Montluçon * L’exposition temporaire Du bal à la discothèque propose une histoire locale du bal, de la fin du 19e siècle aux années 80, à travers 7 séquences musicales. Le bal sera évoqué à travers ses lieux emblématiques, ses musiciens et ses orchestres, du musette au disco, grâce à plus de 150 objets de collections du MuPop.

Sous la galerie extérieure du Château, l’exposition De Mons Lucii à Montluçon retrace l’histoire du château et de l’esplanade au fil des millénaires.

Visites commentées uniquement samedi à 15h et à 16h – Durée : 45 min. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Visite libre dans le respect des règles sanitaires mises en place.

Château des ducs de Bourbon Esplanade Louis II de Bourbon, 03100 Monltuçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13563764.jpg Crédits : ©Ville de Montluçon Gratuit © Ville de Montluçon

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Château des ducs de Bourbon Adresse Esplanade Louis II de Bourbon, 03100 Monltuçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montluçon lieuville Château des ducs de Bourbon Montluçon