17 – 19 septembre Château de Vogüé * Visite guidée du château Le château de Vogüé vous propose de découvrir l’histoire du château (de ses murs) et celle de la famille de Vogüé pour une plongée de la fin du XIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Nous partagerons alors avec vous notre goût pour le patrimoine, ce bien commun qui a su être préservé jusqu’à nous. Des visites guidées vous seront régulièrement proposées, régulées en fonction de la fréquentation du site. Visite libre du château Venez parcourir les salles et les extérieurs du château de Vogüé, à la découverte de son histoire et de celle de la famille de Vogüé qui s’étendent sur plus de 9 siècles. Visite libre de l’exposition: L’art aborigène L’exposition consacrée à l’art des Aborigènes d’Australie réunit une centaine d’œuvres. Ce sont des peintres aborigènes contemporains, rassemblés dans les salles d’exposition du château. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Adulte: 1.50€ gratuit pour les moins de 18 ans

Château de Vogüé 2, impasse des marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Vogüé 07200 Ardèche

