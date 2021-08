Vauchelles-lès-Domart Château de Vauchelles Somme, Vauchelles-lès-Domart Visite guidée du Château de Vauchelles Les Domart Château de Vauchelles Vauchelles-lès-Domart Catégories d’évènement: Somme

Vauchelles-lès-Domart

Visite guidée du Château de Vauchelles Les Domart Château de Vauchelles, 17 septembre 2021 09:30, Vauchelles-lès-Domart. Journée du patrimoine 2021 Château de Vauchelles. Tarif habituel

17 – 19 septembre Visite guidée du Château de Vauchelles Les Domart * Vous visiterez le Château de Vauchelles, un monument architectural magnifique datant de l’époque des mousquetaires. Vous serez séduits par la cour d’honneur, le jardin à la française et les salons privés.

La visite sera menée par Ghislain de Lassus Saint-Geniès le propriétaire actuel des lieux. Départ chaque heure, visite d’environ 45 minutes. *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 14h00

*

7 euros / personne. Enfants de moins de douze ans : gratuit

Château de Vauchelles Route de Mouflers – 80620 Vauchelles Les Domart Vauchelles-lès-Domart 80620 Somme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81384227.jpg?_ts=1622535538927 0608967677 https://www.chateaudevauchelles.fr

Le Château de Vauchelles est un monument historique en briques et pierres du 17 ème siècle. Il appartient à la même famille depuis l’origine. La visite guidée sera réalisée par le propriétaire Ghislain de Lassus Saint-Geniès. Nous vous attendons nombreux !

Crédits : Valérie de Lassus Tarif habituel Valérie de Lassus

Détails Catégories d’évènement: Somme, Vauchelles-lès-Domart Autres Lieu Château de Vauchelles Adresse Route de Mouflers - 80620 Vauchelles Les Domart Ville Vauchelles-lès-Domart lieuville Château de Vauchelles Vauchelles-lès-Domart