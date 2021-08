Visite Guidée du Château de Terre Neuve Château de Terre Neuve, 17 septembre 2021 10:00, Fontenay-le-Comte.

Journée du patrimoine 2021 Château de Terre Neuve. Tarif préférentiel

17 – 19 septembre

Visite Guidée du Château de Terre Neuve

Tarif préférentiel pour les JEP dès le vendredi 17 à partir de 13h30 et ce jusqu’au Mercredi 22/09

– 8 euros pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans les jours suivants:

Vendredi 17/09 de 13h30 à 18h00

Samedi 18/09 de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Dimanche 19/09 de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Lundi 20/09 de 13h30 à 18h00

Mardi 21/09 fermé

Mercredi 22/09 de de 13h30 à 18h00

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, tarif préférentiel unique à 8 euros pour les + de 18 ans



Château de Terre Neuve Rue Jarnigande, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée

02 51 69 17 75 http://www.chateau-terreneuve.com

Construit entre 1584 et 1594, pour Nicolas Rapin, Grand Prévôt de la Connétablie de France et compagnon d’Henri IV.

En Vendée, dans la ville de Fontenay-le-Comte, le château de Terre Neuve, joyau de la Renaissance Française, est l’œuvre d’un poète et juriste, Nicolas Rapin. Il est le témoin du rayonnement économique et intellectuel du Bas-Poitou.

C’est l’un des plus beaux châteaux en Vendée, une demeure familiale toujours habitée par les descendants de Claude Tendron de Vassé qui l’acheta en 1805. Ce chef d’œuvre, bâti durant l’apogée économique et intellectuelle de Fontenay-le-Comte.Au XIXe siècle, le Château de Terre-Neuve est propriété d‘Octave de Rochebrune, célèbre graveur et défenseur du patrimoine. Il réalisa 492 eaux fortes à Terre-Neuve et sera ainsi considéré par certains comme le « Piranèse de son époque ». Se visite en Vendée du 1er mai au 30 septembre.

