Visite commentée de l’exposition Les Châteaux de l’Industrie Château de Saint-Bonnet-les-Oules, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Bonnet-les-Oules.

Journée du patrimoine 2021 Château de Saint-Bonnet-les-Oules. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Visite commentée de l’exposition Les Châteaux de l’Industrie

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la région stéphanoise est un des premiers territoires industriels de France. Grâce à son bassin houiller, l’essor des chemins de fer et les activités dans la métallurgie, l’armement et le textile ont permis la construction de nombreuses infrastructures, usines et immeubles qui témoignent de cet âge d’or.

Des fortunes considérables sont accumulées par des rubaniers, armuriers, maîtres de forges… Le soin apporté à l’architecture des édifices privés témoigne du niveau de vie et de la volonté de paraître de leurs commanditaires.

Ainsi plus de 200 « châteaux » sont construits par les industriels de la région entre 1850 et 1914. Cette dénomination populaire correspond à des constructions de grandes dimensions, avec souvent une architecture

remarquable. Elle est souvent accompagnée de dépendances et d’un parc paysager.

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h30

Château de Saint-Bonnet-les-Oules 42330 Saint Bonnet les Oules Saint-Bonnet-les-Oules 42330 Loire

Château de 800 ans, ayant traversé l’histoire de France et ayant encore ses douves en eau. Non loin de Saint-Etienne, dans les monts du Forez, se dresse le château de Saint-Bonnet-les-Oules. Il se tient là depuis le XIIIe siècle. Propriété des comtes de Forez, puis des comtes d’Auvergne, et de la famille d’Angérieu, qui en fait au XIVe siècle un vrai château fort. À cause d’intrigues politiques, le château est vendu au début du XVIIe siècle. C’est une famille italienne puissante, descendante des Médicis et cousine du roi de France Henri III, les Bartholy, qui l’acquièrent. Le château passe encore entre les mains de deux familles au XVIIIe siècle, avant d’être acheté par les Vincent de Soleymieu, qui restaurent le château dans un style néo-gothique au XIXe siècle. Leurs descendants sont les propriétaires actuels. Le château de Saint-Bonnet-les-Oules est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1984, mais a besoin aujourd’hui de nombreuses opérations de restauration. En tant que visiteur, vous contribuez grandement à la sauvegarde de ce bijou du Forez !

