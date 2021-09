Les Riceys Château de Riceys-Bas Aube, Les Riceys À la découverte des trésors du patrimoine naturel et bâti des Riceys Château de Riceys-Bas Les Riceys Catégories d’évènement: Aube

Journée du patrimoine 2021 Château de Riceys-Bas. Gratuit Handicap moteur chateaudetaisne@gmail.com, 06 31 83 17 15, 06 89 48 60 42

18 et 19 septembre À la découverte des trésors du patrimoine naturel et bâti des Riceys * Le château de Ricey-bas vous ouvre ses portes ! Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le château de Ricey-bas vous propose de découvrir ou redécouvrir le cadre d’une histoire qui s’inscrit dans la grande histoire de France : visite libre ou commentée et, si le coeur vous en dit, dégustation d’un goûter aux jardins dans la tradition d’accueil familial. L’association « Ricey d’hier et aujourd’hui » expose, à cette occasion, dans la salle Nicolas Rollin, sur le thème de la « grande histoire du train à Ricey ». Une pause pique-nique tiré du sac sera possible par beau temps, pour vous permettre de profiter des autres animations découvertes du patrimoine exceptionnel de notre village. Vous pourrez poursuivre votre journée de découverte en profitant le samedi et le dimanche de la visite de la magnifique église Saint-Pierre-ès-Liens de 16h à 17h. Puis, vous pourrez participer, le samedi à 18h, dans la superbe halle de Ricey-Haut, à la restitution de l’inventaire des cadoles, si précieux « petit patrimoine bâti », témoin de l’ingéniosité de ceux qui, de toute génération, ont travaillé la vigne et dessiné le paysage aujourd’hui classé. Profitez d’une nuit dans l’un des hôtels et des gîtes du village, pour être à pied d’œuvre le dimanche matin, à 9h30, devant l’église Saint-Pierre-ès-Liens, à Ricey-bas. Guidé par Yohann Brouillard, guide naturaliste des espaces naturels du Conservatoire de Champagne, vous partirez à la découverte du mystérieux monde des insectes de la pelouse sèche du Champ Cognier. *

Château de Riceys-Bas 1 rue de l’ile, 10340 Les Riceys Les Riceys 10340 Aube

Le château de Riceys-Bas appartient aujourd’hui aux descendants du baron et de la baronne de Taisne. Dès 1967, ceux-ci s’étaient lancés dans l’aventure viticole et les travaux de restauration. Ils ont passé le flambeau à leurs enfants qui continuent aujourd’hui l’embellissement et la modernisation du site. Du château au parc, en passant par le cellier du XIIe siècle et les jardins à la Française, la visite est une authentique traversée du temps et de l’histoire. Car si la demeure est propriété de la famille de Taisne depuis 1837, son histoire est bien plus ancienne. Fondé en 1086 par Robert Ier Seigneur de Riceys, le château a également été, entre autres, la résidence du Chancelier Rolin.

