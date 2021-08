Pierrefonds Château de Pierrefonds Oise, Pierrefonds “Levez les yeux !” : Cap ou pas cap ? Château de Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

“Levez les yeux !” : Cap ou pas cap ? Château de Pierrefonds, 17 septembre 2021 10:00, Pierrefonds. Journée du patrimoine 2021 Château de Pierrefonds. Gratuit|Sur inscription reservationspierrefonds@monuments-nationaux.fr

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 “Levez les yeux !” : Cap ou pas cap ? * En compagnie des enseignants et parents accompagnateurs, les enfants de Pierrefonds exploreront le château grâce à des histoires, énigmes et jeux sensoriels imaginés pour rendre cette journée inoubliable ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

Participation sur inscription

Château de Pierrefonds Rue Viollet-le-Duc – 60350 Pierrefonds Pierrefonds 60350 Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44013306.jpg 03 44 42 72 72 http://www.monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/ChateauDePierrefonds?ref=hl

Construit au XVe, démantelé au XVIIe, recréé sur ordre de Napoléon III, Pierrefonds est une interprétation du Moyen-Âge et de la Renaissance. Remarquable par la perfection des décors des appartements impériaux, le château accueille aussi une exposition permanente sur la restauration menée par Viollet-le-Duc et sur les fonderies d’art Monduit. Caves aménagées avec sons et lumières : “Le bal des gisants”.

