Saint-Goin Château de Mesplès Pyrénées-Atlantiques, Saint-Goin Levez-les yeux : découverte du château Château de Mesplès Saint-Goin Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Goin

Levez-les yeux : découverte du château Château de Mesplès, 17 septembre 2021 14:00, Saint-Goin. Journée du patrimoine 2021 Château de Mesplès. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h00 Levez-les yeux : découverte du château * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Château de Mesplès 23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39482886.jpg 06 60 18 15 38 https://www.facebook.com/chateaudemespless

Château construit par Jean Anchot de Mesplès en 1715 sur les bases de l’ancienne Maison Noble Anhanh dont on retrouve trace dès le XIIe siècle. Ayant combattu auprès d’Henri IV lors de la conquête du Royaume de France en Provence, César De Mesplès sera fait Baron en 1723 puis Jean Anchot De Mesplès Marquis en 1732. Caractéristique de l’architecture béarnaise, le Château de Mesplès est l’un des rares témoignages de l’art de vivre de la haute aristocratie béarnaise de la première moitié du XVIIIe siècle.

Crédits : ©château de Mesplès MDCCXVII Gratuit ©Archives Association Château de Mesplès MDCCXVII

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Goin Autres Lieu Château de Mesplès Adresse 23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin Ville Saint-Goin lieuville Château de Mesplès Saint-Goin