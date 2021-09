Montluçon Château de la Louvière Allier, Montluçon Visite libre du Château de la Louvière Château de la Louvière Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Visite libre du Château de la Louvière Château de la Louvière, 18 septembre 2021 10:00, Montluçon Gratuit|Sur inscription +33 (0)4 70 05 11 44, http://www.valleecoeurdefrance.fr

18 et 19 septembre Visite libre du Château de la Louvière * Découvrez un lieu unique, étroitement lié à l’histoire industrielle de Montluçon et à la vie d’un homme pas comme les autres. Le Château de la Louvière recèle de nombreuses curiosités, entre objets d’art et anecdotes sur la vie de François-Joseph Troubat, qui a légué à la Ville de Montluçon cette copie du Petit Trianon de Versailles.

Rendez-vous 30 avenue du Cimetière de l’Est – Nombre de visiteurs régulé à l’entrée. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Visite libre dans le respect des règles sanitaires mises en place.

