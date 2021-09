Kaysersberg-Vignoble Château de Kientzheim Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Découverte du château de la confrérie Saint-Étienne Château de Kientzheim Kaysersberg-Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Découverte du château de la confrérie Saint-Étienne * Visitez le Grand Caveau du Château de Kientzheim et découvrez son parc. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Confrérie Saint-Etienne ouvrira les portes du château de Kientzheim, haut lieu du vignoble alsacien. Elle invite le public à découvrir le parc d’un hectare et la cour d’Honneur du château, ainsi que le Grand Caveau où se déroulent toutes les célébrations, dégustations et intronisations de la Confrérie. Visites commentées aux heures suivantes : à 10h et 11h, puis à 14h, 15h et 16h. Le public pourra profiter de la gratuité exceptionnelle du site pour visiter le Musée du Vignoble et des Vins d’Alsace abrité dans les anciennes dépendances du château. *

Château de Kientzheim 1 Grand Rue Kientzheim, 68240 Kaysersberg Kaysersberg-Vignoble 68240 Kientzheim Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location11921204.jpg 03 89 78 23 84 http://www.confrerie-st-etienne.com http://www.facebook.com/CSEALSACE/,https://twitter.com/CONFRERIESTETIE

Château du XVIe siècle abritant la confrérie de Saint-Etienne. On peut noter le style Renaissance de la bâtisse érigée vers 1560 sous les ordres du baron Lazare de Schwendi, personnage cher aux amateurs de vins d’Alsace. En effet, selon la légende, il serait à l’origine de l’implantation du Tokay en Alsace à la suite d’une victoire face aux Ottomans lors de la Bataille de Tokaj en Hongrie.

