Colloque : “Le paysage, reflet de la ruralité périgourdine” Château de Hautefort, 17 septembre 2021 09:30, Hautefort.

Journée du patrimoine 2021 Château de Hautefort. Sur inscription 05 53 06 95 88, shap24@yahoo.fr, https://boutique.shap.fr/fr/

Vendredi 17 septembre, 09h30

Colloque : “Le paysage, reflet de la ruralité périgourdine”

*

Colloque organisé par Hautefort notre Patrimoine, la Société historique et archéologique du Périgord, l’Institut Eugène Le Roy et la Fondation du château de Hautefort.

Le paysage est avant tout un lieu de vie façonné au cours des siècles par des hommes et des femmes, acteurs souvent obscurs mais confrontés aux nécessités quotidiennes pour simplement vivre ou, dans bien des cas, pour survivre face aux évènements du moment.

Aujourd’hui le paysage apparaît fréquemment comme un fond de scène, devant lequel les activités les plus diverses se déploient, souvent sans respect suffisant envers un patrimoine fragile. Celui-ci est pourtant le témoin ô combien sensible d’une culture rurale ancestrale, qui, au cours des dernières décennies, s’est profondément transformée, voire même a disparu. Il est ce témoin des joies et des peines, des grandeurs et des misères d’hommes et de femmes multiples, témoin muet certes et pourtant bien révélateur.

Ainsi le paysage passionne et inquiète à la fois tant de trop nombreuses dégradations sont visibles. Des études et des réflexions se développent, des expériences nouvelles sont tentées, une sensibilité accrue trouve enfin un certain écho. Le paysage, véritable patrimoine, évolue.

Il a donc paru intéressant de s’arrêter un instant pour considérer le paysage ou plutôt les paysages de notre Périgord. Au-delà de quelques clichés, ces paysages ont à la fois pour certains profondément évolué au cours des cent dernières années, pour d’autres une relecture ou des transformations liées aux techniques nouvelles d’exploitation ont véritablement façonné de nouveaux paysages. Il n’y a pas loin alors du mythe ou sans doute du rêve, auquel les artistes inspirés nous invitent.

Plusieurs associations rejoignent la Fondation du château de Hautefort pour lancer une réflexion, qui, espérons-le, sera la première d’une longue série.

https://shap.fr/activites/colloques

*

vendredi 17 septembre – 09h30 à 16h30

*

Inscription obligatoire. Tarif : 40 euros par personne (déjeuner inclus).



Château de Hautefort Le bourg, 24390 Hautefort Hautefort 24390 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location93553869.jpg 05 53 50 51 23 http://www.chateau-hautefort.com

Le château est une ancienne forteresse médiévale, construite sur un camp romain, transformée en demeure de plaisance au XVIIe siècle. Il s’agit d’un des rares témoignages d’architecture classique en Périgord. Le site abrite une remarquable collection de mobilier ancien. Au XIXe siècle, le comte de Choulot a créé les jardins à la française et le parc à l’anglaise.

Crédits : © Luc Viatour, licence libre Sur inscription ©Château de Hautefort