En plus de la promenade dans les jardins du château de Couellan et de la visite de la chapelle, samedi et dimanche, à 15h et 16h30, conférences amusantes et véridiques sur “les petites histoires de Couellan”: “la cougar”; “l’empoisonneuse”; “la guillotinée”; “le fils indigne”.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 20h00

entrée 2€ ; gratuit jusqu’à 18 ans.



Château de Couellan Château de Couellan, 22350, Guitté Guitté 22350 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location53003961.jpg 06 77 03 01 51 http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chateau-de-couellan-guitte/eee9119f-8326-4e2f-b7c4-16348f84f68d

Parc XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, château, chapelle, communs. Façades et toitures du château et du pavillon qui lui est accolé, de la chapelle et du bâtiment des communs transformé en serres. Arbres séculaires, if classé arbre remarquable, grande charmille XVIIe . Jardins en terrasses sur le bord de la vallée de La Rance. Buis taillés, topiaires, très nombreux rhododendrons et rosiers anciens, bassins, vivier. Jeunes arbres remarquables dont un”wollemi pine”

