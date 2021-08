Saint-Pierre-sur-Dives Château de Carel Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Visite guidée du château de Carel Château de Carel Saint-Pierre-sur-Dives Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-sur-Dives

Visite guidée du château de Carel Château de Carel, 17 septembre 2021 13:00, Saint-Pierre-sur-Dives. Journée du patrimoine 2021 Château de Carel. Gratuit

17 – 19 septembre Visite guidée du château de Carel * Les propriétaires vous accueillent pour une découverte des extérieurs du château, son histoire, la fromagerie… *

vendredi 17 septembre – 13h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 19h00

*

Château de Carel Route de Carel, Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives 14170 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45419204.jpg 06 71 73 46 33

Château du XVIIIe s. Visite libre des extérieurs et du colombier du château de Carel, les intérieurs ne sont pas accessibles au public.

Crédits : Château de Carel Gratuit © château du Carel

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-sur-Dives Autres Lieu Château de Carel Adresse Route de Carel, Saint-Pierre-sur-Dives, 14170 Saint-Pierre-en-Auge Ville Saint-Pierre-sur-Dives lieuville Château de Carel Saint-Pierre-sur-Dives